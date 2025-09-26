Названы самый выгодный и невыгодный месяцы для отпуска в 2026 году Экономист Балынин назвал июль самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

В 2026 году выгоднее всего брать отпуск в июле, а наименее выгодно — в январе, заявил в беседе с «Газетой.ru» кандидат экономических наук Игорь Балынин. По его словам, всего в следующем году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Меньше всего рабочих дней — 15 — будет в январе 2026 года. В 2025 году в январе было 17 рабочих дней, и он тоже был месяцем с наименьшим числом рабочих дней, — отметил Балынин.

Как указал экономист, в январе при зарплате в 90 тысяч рублей и среднем дневном заработке в 2,75 тыс. рублей начисленная сумма заработной платы составит 30 тысяч рублей, а в виде отпускных придет 38,5 тысячи рублей (всего работник получит 68,6 тыс. рублей). Если взять отпуск в июле, то сумма выплат отпускных и зарплаты достигнет 89,37 тысячи рублей (38,5 тыс. рублей в качестве отпускных и 50,87 тыс. рублей в виде зарплаты), объяснил специалист.

Ранее Балынин заявил, что россиянам выгоднее всего брать отпуск в октябре 2025 года, а наименее выгодно — в ноябре. Эксперт объяснил это количеством рабочих дней в месяце и суммой отпускных и зарплаты, которую получит сотрудник.