Назван секрет долголетия самой пожилой женщины мира CRM: генетика и здоровый образ жизни позволили женщине дожить до 117 лет

Ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса изучили ДНК Марии Браньяс — самой пожилой женщины в мире, прожившей 117 лет, передает журнал Cell Reports Medicine (CRM). В материале сказано, что были выявлены важные биологические факторы, которые могли объяснить ее долголетие.

Выяснилось, что ее клетки «вели себя» так, как ведут обычно клетки молодых людей. В частности, наблюдались редкие генетические варианты, связанные с крепким иммунитетом, здоровым сердцем и мозгом. Кроме того, в ее организме были крайне низкие уровни воспаления, «плохого» холестерина и триглицеридов.

Также ученые считают, что сыграл роль образ жизни женщины: она до последнего была активна, энергична, питалась по принципам средиземноморской диеты и не прекращала заниматься умственным трудом.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу, вращает обруч и каждый вечер держит ноги в горячей воде.

До этого эндокринолог Катя Янг сообщила, что японская диета вашоку способствует естественной детоксикации организма, укрепляя тем самым здоровье и продлевая жизнь. Такой рацион предполагает 80% растительной пищи и 20% белковой — преимущественно рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 — жирными кислотами, что защищает сердечно-сосудистую систему.