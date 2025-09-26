Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 07:52

Назван секрет долголетия самой пожилой женщины мира

CRM: генетика и здоровый образ жизни позволили женщине дожить до 117 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса изучили ДНК Марии Браньяс — самой пожилой женщины в мире, прожившей 117 лет, передает журнал Cell Reports Medicine (CRM). В материале сказано, что были выявлены важные биологические факторы, которые могли объяснить ее долголетие.

Выяснилось, что ее клетки «вели себя» так, как ведут обычно клетки молодых людей. В частности, наблюдались редкие генетические варианты, связанные с крепким иммунитетом, здоровым сердцем и мозгом. Кроме того, в ее организме были крайне низкие уровни воспаления, «плохого» холестерина и триглицеридов.

Также ученые считают, что сыграл роль образ жизни женщины: она до последнего была активна, энергична, питалась по принципам средиземноморской диеты и не прекращала заниматься умственным трудом.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу, вращает обруч и каждый вечер держит ноги в горячей воде.

До этого эндокринолог Катя Янг сообщила, что японская диета вашоку способствует естественной детоксикации организма, укрепляя тем самым здоровье и продлевая жизнь. Такой рацион предполагает 80% растительной пищи и 20% белковой — преимущественно рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 — жирными кислотами, что защищает сердечно-сосудистую систему.

долголетие
здоровье
возраст
женщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.