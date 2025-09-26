Названа причина обмеления Каспийского моря Алиев: обмеление в Каспийском море связано не с климатом, а с экологией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что ключевым фактором обмеления Каспийского моря являются экологические проблемы, а не глобальные климатические изменения, передает РИА Новости. Президент призвал все прикаспийские страны к объединению усилий для предотвращения необратимых последствий, выразив готовность Баку к активному взаимодействию.

Еще в 2022 году на саммите прикаспийских государств я поднимал вопрос, касающийся ухудшения состояния окружающей среды Каспийского моря. Сегодня ситуация гораздо хуже. Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина — не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы, — подчеркнул глава государства.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал проблеском надежды для международного сообщества соглашения между Азербайджаном и Арменией, достигнутые при посредничестве США. Он подчеркнул, что от Гаити до Йемена, Мьянмы и региона Сахель мир должен основываться на нормах международного права.