Это же гениально! Сырная картошка в хрустящей шубке из духовки — идеально к празднику и на ужин

Это же гениально! Сырная картошка в хрустящей шубке из духовки — идеально к празднику и на ужин

Картошка в беконе с сырной начинкой — это простой, но эффектный способ удивить гостей и порадовать близких. Нежный картофель в сочетании с чесночно-сырным кремом и ароматной хрустящей корочкой из бекона превращается в праздничное блюдо, которое легко приготовить даже в будни.

Для приготовления потребуется 6 картофелин среднего размера, 120 г сыра, 3–4 ст. л. сметаны, 1–2 веточки петрушки, 2 зубчика чеснока и 6 полосок бекона. Картофель отваривается до готовности в подсоленной воде. Для начинки натирается сыр, смешивается со сметаной, измельченной зеленью и чесноком, при необходимости слегка подсаливается. У остывшего картофеля срезается верх и низ, сердцевина аккуратно вынимается ножом. В углубления выкладывается начинка, после чего каждая картофелина заворачивается в полоску бекона и закрепляется зубочисткой. Заготовки отправляются на противень и запекаются в духовке при 200 градусах около 8 минут, пока бекон не станет золотистым и хрустящим. Получается блюдо с аппетитным ароматом, насыщенным вкусом и красивой подачей. Его можно подать как горячую закуску на праздник или сделать главным акцентом семейного ужина.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.