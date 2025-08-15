Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт

Эта икра идеальна для бутербродов!

Выберите спелые кабачки (примерно 2,5 кг). Тщательно вымойте их, срежьте кончики и кожуру при необходимости. Нарежьте кабачки мелкими кубиками. Возьмите крупную морковь (3 штуки) и сочные луковицы (3 штуки). Морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите. Разогрейте глубокую сковороду или казан с растительным маслом (около 100 мл). Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь, пассеруйте до мягкости. Всыпьте кабачки, перемешайте. Тушите на умеренном огне, периодически помешивая, пока кабачки не станут очень мягкими и масса не уменьшится в объеме, около 40–50 минут. Добавьте томатную пасту (150 г), соль по вкусу (примерно 1,5 ст. л.), сахар (1 ст. л.), молотый черный перец (1 ч. л.) и горошины душистого перца (5–6 штук). Тщательно перемешайте и тушите еще 15 минут, чтобы вкусы объединились. Влейте столовый уксус 9% (70 мл), прогрейте 5 минут. Горячую массу разложите по стерильным банкам и укупорьте крышками.

