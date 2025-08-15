Что такое маритоццо!? Готовим обалденную вкуснятину по-итальянски!

Маритоццо: римские облака в сахарной дымке! Эти воздушные булочки с хрустящей сахарной глазурью — культовый уличный десерт Италии. Нежнейший мякиш с ароматом ванили и апельсиновой цедры тает во рту, а сладкая корочка заставляет влюбиться с первого укуса!

Рецепт:

Подогрейте 250 мл молока до 37°C, растворите 25 г свежих дрожжей (или 7 г сухих). В чаше миксера смешайте 500 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, цедру 1 апельсина. Влейте молоко с дрожжами, 2 яйца, 70 г мягкого сливочного масла. Замешивайте 10 минут до эластичности.

Тесто переложите в миску, накройте полотенцем. Дайте подняться в тепле 1,5–2 часа (увеличится вдвое). Обомните, разделите на 8 шариков. Выложите на противень с пергаментом, накройте. Расстойка — 45 минут.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C. Надрежьте булочки крестом. Выпекайте 20–25 минут до золотистости.

Глазурь:

Взбейте 200 г сахарной пудры с 3 ст. л. кипятка и 1 ч. л. ванили до густоты. Покройте теплые булочки, посыпьте миндальными лепестками.

