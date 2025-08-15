Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:00

Что такое маритоццо!? Готовим обалденную вкуснятину по-итальянски!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маритоццо: римские облака в сахарной дымке! Эти воздушные булочки с хрустящей сахарной глазурью — культовый уличный десерт Италии. Нежнейший мякиш с ароматом ванили и апельсиновой цедры тает во рту, а сладкая корочка заставляет влюбиться с первого укуса!

Рецепт:

Подогрейте 250 мл молока до 37°C, растворите 25 г свежих дрожжей (или 7 г сухих). В чаше миксера смешайте 500 г муки, 100 г сахара, щепотку соли, цедру 1 апельсина. Влейте молоко с дрожжами, 2 яйца, 70 г мягкого сливочного масла. Замешивайте 10 минут до эластичности.

Тесто переложите в миску, накройте полотенцем. Дайте подняться в тепле 1,5–2 часа (увеличится вдвое). Обомните, разделите на 8 шариков. Выложите на противень с пергаментом, накройте. Расстойка — 45 минут.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C. Надрежьте булочки крестом. Выпекайте 20–25 минут до золотистости.

Глазурь:

Взбейте 200 г сахарной пудры с 3 ст. л. кипятка и 1 ч. л. ванили до густоты. Покройте теплые булочки, посыпьте миндальными лепестками.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

десерты
рецепты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.