Готовлю «Крылья ангела» на праздники и просто так: лакомство без заморочек

Печенье «Крылья ангела» — это нежное рассыпчатое лакомство с воздушным кремом, которое буквально тает во рту. Сочетание песочного теста и легкой белковой начинки создает идеальный баланс текстур и вкусов. Это печенье станет прекрасным украшением праздничного стола и любимым десертом для семейного чаепития.

Для теста смешивают 400 г муки, 200 г размягченного сливочного масла, 120 г сметаны, 3 желтка, щепотку соли и 1/2 ч. л. сахара. Замешивают гладкое тесто, раскатывают в пласт толщиной 5–7 мм и вырезают кружки. Для крема взбивают 3 белка с щепоткой соли, постепенно добавляя 150 г сахара, до устойчивых пиков. Вмешивают 1 ст. л. кукурузного крахмала, ванилин и лимонный сок. На половину кружков выкладывают крем, накрывают второй половиной, защипывают края. Выпекают при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета.

Печенье получается рассыпчатым с нежной воздушной начинкой.

