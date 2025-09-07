Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 16:25

Готовлю такие булочки каждую осень — кайфуем всей семьей от аромата и вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные булочки с яблоками и корицей — это не просто выпечка, а настоящий символ осени, наполняющий дом теплом и уютом. Сочетание нежного теста, сочных яблок и согревающей корицы создает неповторимый вкус, знакомый с детства. Эта простая в приготовлении выпечка станет идеальным дополнением к вечернему чаю и подарит ощущение домашнего тепла.

Для теста замешивают 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, 10 г сухих дрожжей и щепотку соли. Дают тесту подойти в теплом месте 1 час. Для начинки 3 яблока очищают и нарезают кубиками, добавляют 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и томят на сковороде 5 минут. Тесто раскатывают, распределяют начинку, сворачивают рулетом и нарезают на порционные булочки. Выпекают при 180 градусах 25 минут до золотистого цвета.

Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
десерты
выпечка
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят модельера Армани
Маленькая пенсия, курсы в Дубае, отказ от работы на ТВ: куда пропал Нагиев
Стало известно, чем пожертвовала Молдавия ради дружбы с Европой
«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?
Володин объяснил причины утраты Украиной суверенитета
Мигрант из Подмосковья помочился на ограду и забросал камнями священника
Подростки-зацеперы избили мужчину из-за замечания
Смерть белорусского альпиниста на Эльбрусе назвали роковой ошибкой
Пьяные цыгане из Серпухова подрались с дорожниками на лопатах
У Акиньшиной роман с Козловским? Что известно, слухи и скандалы
«Критически безграмотная»: Захарова поставила на место главу евродипломатии
Мемориал жертвам миграции простоял в Берлине всего шесть часов
Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября
ВСУ атаковали город в Курской области
Десятки велогонщиков упали во время массового заезда
Опубликованы новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов
Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?
В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия
На Украине назвали катастрофическое число дезертиров в ВСУ
Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.