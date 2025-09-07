Готовлю такие булочки каждую осень — кайфуем всей семьей от аромата и вкуса

Ароматные булочки с яблоками и корицей — это не просто выпечка, а настоящий символ осени, наполняющий дом теплом и уютом. Сочетание нежного теста, сочных яблок и согревающей корицы создает неповторимый вкус, знакомый с детства. Эта простая в приготовлении выпечка станет идеальным дополнением к вечернему чаю и подарит ощущение домашнего тепла.

Для теста замешивают 500 г муки, 250 мл теплого молока, 100 г сахара, 1 яйцо, 50 г растопленного сливочного масла, 10 г сухих дрожжей и щепотку соли. Дают тесту подойти в теплом месте 1 час. Для начинки 3 яблока очищают и нарезают кубиками, добавляют 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и томят на сковороде 5 минут. Тесто раскатывают, распределяют начинку, сворачивают рулетом и нарезают на порционные булочки. Выпекают при 180 градусах 25 минут до золотистого цвета.

Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.