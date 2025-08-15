Ужин за 20 минут! Нежная запеканка с молодым кабачком: 5 ингредиентов и сыр

Сочная запеканка из кабачков и капусты — просто и сытно! Это блюдо сочетает в себе нежность молодых кабачков, сладость капусты и пикантность мясного фарша под золотистой сырной корочкой. Идеальный вариант для семейного ужина — сытно, полезно и очень вкусно!

Рецепт:

Разогрейте духовку до 180 °C. Нарежьте 250 г белокочанной капусты тонкой соломкой, а 350 г молодых кабачков — кружочками. Обжарьте капусту на 1 ч. л. сливочного масла до мягкости, затем добавьте кабачки и потушите 5 минут.

В отдельной сковороде обжарьте 150 г мясного фарша с солью, перцем, паприкой и кориандром по вкусу. В миске смешайте 100 г сметаны, 20 г майонеза и 2 яйца до однородности.

В форму для запекания выложите слоями кабачки с капустой и мясной фарш. Залейте яично-сметанной смесью, посыпьте 70 г тертого сыра и отправьте в духовку на 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте горячей, украсив зеленью. Аромат и вкус этой запеканки покорят любого!

