Никакого голода до утра! Ужин, после которого не тянет к холодильнику

Этот сытный ужин с курицей — идеальное сочетание белков, полезных жиров и клетчатки, которое надолго сохраняет чувство сытости. После такого ужина абсолютно не тянет к холодильнику!

Блюдо получается невероятно ароматным: нежная куриная грудка с хрустящей корочкой, томленые овощи с карамельными нотками и сливочный соус создают гармоничный вкусовой букет.

Для приготовления возьмите 2 куриных филе (500 г), 200 г брокколи, 1 сладкий перец, 1 морковь, 1 луковицу, 2 ст. л. оливкового масла, 100 мл 10% сливок, 1 ч. л. горчицы, специи. Курицу нарежьте полосками, обжарьте до золотистости. Овощи нашинкуйте, потушите 10 минут, добавьте сливки с горчицей и курицу. Тушите под крышкой 15 минут на медленном огне.

В одной порции (350–400 г) всего 320 ккал, но благодаря 40 г белка и 8 г клетчатки это блюдо обеспечивает длительное насыщение. Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью, — с этим ужиным вы не будете испытывать голода до утра!

