Гречнево-куриные котлеты! Вкуснятина под сметанно-томатным соусом! Эти необычные котлеты сочетают пользу гречки и нежность куриного фарша, создавая идеальный баланс вкуса и питательности. Запеченные в ароматном соусе, они получаются невероятно сочными и аппетитными.

Ингредиенты

Гречневая крупа — 200 г

Куриный фарш — 500 г

Репчатый лук — 1 крупная головка

Морковь — 1 шт (около 100 г)

Яйцо — 1 шт

Свежая зелень (укроп/петрушка) — 20 г

Соль, черный перец — по вкусу

Для соуса:

Сметана 15-20% — 2 ст.л.

Томатная паста — 1 ч.л.

Вода — 100 мл

Приготовление

Отварите гречку до готовности и полностью остудите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. В большой миске соедините куриный фарш, охлажденную гречку, лук, морковь, рубленую зелень и яйцо. Посолите, поперчите и тщательно вымешайте массу до однородности. Для соуса смешайте сметану с томатной пастой, постепенно вливая воду до консистенции жидкой сметаны. Сформируйте котлеты овальной формы, выложите в форму для запекания и равномерно полейте приготовленным соусом. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до румяной корочки. В процессе приготовления можно аккуратно перевернуть котлеты, чтобы они равномерно покрылись соусом.

