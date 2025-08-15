Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Гречнево-куриные котлеты — вкуснятина под сметанно-томатным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гречнево-куриные котлеты! Вкуснятина под сметанно-томатным соусом! Эти необычные котлеты сочетают пользу гречки и нежность куриного фарша, создавая идеальный баланс вкуса и питательности. Запеченные в ароматном соусе, они получаются невероятно сочными и аппетитными.

Ингредиенты

  • Гречневая крупа — 200 г
  • Куриный фарш — 500 г
  • Репчатый лук — 1 крупная головка
  • Морковь — 1 шт (около 100 г)
  • Яйцо — 1 шт
  • Свежая зелень (укроп/петрушка) — 20 г
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Для соуса:
  • Сметана 15-20% — 2 ст.л.
  • Томатная паста — 1 ч.л.
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Отварите гречку до готовности и полностью остудите. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на средней терке. В большой миске соедините куриный фарш, охлажденную гречку, лук, морковь, рубленую зелень и яйцо. Посолите, поперчите и тщательно вымешайте массу до однородности.
  2. Для соуса смешайте сметану с томатной пастой, постепенно вливая воду до консистенции жидкой сметаны. Сформируйте котлеты овальной формы, выложите в форму для запекания и равномерно полейте приготовленным соусом.
  3. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 30-40 минут до румяной корочки. В процессе приготовления можно аккуратно перевернуть котлеты, чтобы они равномерно покрылись соусом.

Ранее мы готовили куриные котлеты с кабачком — сочность в каждой котлетке! Станут любимыми.

