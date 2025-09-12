Представители из США, Венгрии, Италии и Испании приехали на Форум объединенных культур в Россию, несмотря на оказываемое на них давление, рассказал корреспонденту NEWS.ru гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный. Он назвал их сильными людьми, которые готовы брать на себя ответственность.

Я связываю факт того, что артисты из так называемых недружественных стран, несмотря на все давление, которое на них оказывают, приезжают к нам только потому, что они адекватные. Только потому, что это сильные люди, которые готовы брать на себя ответственность А самое главное [они] не идут на поводу у навязываемой русофобии, — прокомментировал Запашный.

Он также отметил, что представители этих стран не подвержены дезинформации, которая распространяется вокруг нашей страны; напротив, они сами стремятся быть первоисточниками. Запашный предположил, что они провели независимые расследования и пришли к выводу, что ситуация не так однозначна, как пытаются представить. Он подчеркнул, что многие представители проявили инициативу и сами сообщили о своем желании посетить Россию.

Ранее народный артист Евгений Миронов сообщил, что роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» особенно популярен в Китае. Также он отметил, что за рубежом активно ставят классические произведения русской литературы, в том числе благодаря системе Станиславского.