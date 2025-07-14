Запашный раскрыл судьбу пострадавшего на репетиции эфиопского акробата

Акробата из Эфиопии Абеля Дагима, который упал на репетиции в Большом Московском цирке, выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщил народный артист России гендиректор БМЦ Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. В департаменте здравоохранения столицы также сообщили, что гимнаст после травмы чувствует себя хорошо.

Артист из Эфиопии выписан из больницы, — написал Запашный.

В свою очередь московский Депздрав отметил, что спортсмену оказали всю необходимую помощь. Сам он поблагодарил команду врачей и отметил, что благодаря им восстановился очень быстро.

Ранее Запашный заявил, что акробат из Эфиопии получил травму на арене Большого Московского цирка из-за ошибки пассировщика, который не подстраховал коллегу. По его словам, сотрудник должен был подставить свой корпус, однако не сделал этого.

До этого сообщалось, что эфиопский воздушный гимнаст получил серьезные повреждения, упав с большой высоты в БМЦ. Согласно предоставленной информации, у 18-летнего Дагима были диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.