Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 17:09

Запашный раскрыл судьбу пострадавшего на репетиции эфиопского акробата

Запашный: упавшего на репетиции эфиопского акробата выписали из больницы

Эдгар Запашный Эдгар Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акробата из Эфиопии Абеля Дагима, который упал на репетиции в Большом Московском цирке, выписали из НИИ имени Склифосовского, сообщил народный артист России гендиректор БМЦ Эдгард Запашный в своем Telegram-канале. В департаменте здравоохранения столицы также сообщили, что гимнаст после травмы чувствует себя хорошо.

Артист из Эфиопии выписан из больницы, — написал Запашный.

В свою очередь московский Депздрав отметил, что спортсмену оказали всю необходимую помощь. Сам он поблагодарил команду врачей и отметил, что благодаря им восстановился очень быстро.

Ранее Запашный заявил, что акробат из Эфиопии получил травму на арене Большого Московского цирка из-за ошибки пассировщика, который не подстраховал коллегу. По его словам, сотрудник должен был подставить свой корпус, однако не сделал этого.

До этого сообщалось, что эфиопский воздушный гимнаст получил серьезные повреждения, упав с большой высоты в БМЦ. Согласно предоставленной информации, у 18-летнего Дагима были диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

Россия
акробаты
Эдгар Запашный
цирки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла 31-летняя звезда дорамы «Кардиохирурги»
В ВЭБ.РФ раскрыли, сколько заработали для будущих пенсионеров в I полугодии
Беременные студентки смогут рассчитывать на крупное пособие с 1 сентября
Аллерголог раскрыла смертельно опасный материал в подушках
Под Москвой работника фермы посадили на цепь из-за подозрений в краже скота
В Госдуме раскрыли, почему важно запретить выдачу микрокредитов онлайн
Как бизнес адаптируется к росту цен на топливо: кейсы поставщиков
Как оформить дарственную на машину в России: пошаговая инструкция
Названа неочевидная польза шоколада
Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»
Пассажирский самолет оказался разбит градом и экстренно ушел на посадку
Автодилеры нашли того, кто расплатится за кризис на авторынке
В ГД придумали жесткое наказание перекрывшим дорогу военному авто мигрантам
Конфликт с Яковлевой, «изнасилование» Прокловой: как жил Александр Митта
«Есть пределы»: в ГД ответили, по кому ударит санкционная «кувалда» Трампа
Две женщины прокатились в автобусе и получили серьезные ожоги
55 ударов ножом в голову: студент-убийца внезапно оказался на свободе
Житель Омска распылил перцовый баллончик в машину с ребенком
Врач назвал гипертоникам продукты, которые могут быть эффективнее таблеток
Критика СВО и России, 14 лет строгого режима: где скрывается Борис Акунин
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.