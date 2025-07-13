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13 июля 2025 в 18:44

Запашный назвал причину ЧП с акробатом в Большом Московском цирке

Запашный: ЧП с акробатом в Московском цирке произошло из-за пассировщика

Эдгар Запашный Эдгар Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акробат из Эфиопии получил травму на арене Большого Московского цирка из-за ошибки пассировщика, который не подстраховал коллегу, написал в Telegram-канале директор учреждения и дрессировщик Эдгар Запашный. По его словам, сотрудник должен был подставить свой корпус, однако не сделал этого.

На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка, — написал он.

Запашный призвал журналистов не спекулировать на этой теме. Он пообещал, что будет рассказывать о реальном положении дел, пожелав акробату скорейшего восстановления. По словам директора, дежурный врач уже через пять секунд пришел на помощь к пострадавшему.

Ранее стало известно, что эфиопский воздушный гимнаст Абель Дагим получил серьезные повреждения, упав с большой высоты в Большом Московском цирке. Согласно предоставленной информации, у 18-летнего юноши были диагностированы черепно-мозговая травма и перелом позвоночника.

До этого в петербургском цирке на Фонтанке поломка турника чуть не стоила жизни акробату, который упал на сцену. Инцидент случился в ходе первого акта шоу «Бурлеск». По имеющимся данным, три артиста выполняли номер на круговом турнике, когда внезапно произошла поломка конструкции.

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Эдгар Запашный
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