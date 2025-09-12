Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:33

Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге

Путин выступит на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур 12 сентября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин выступит на Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, российский лидер обратится к участникам форума в пятницу, 12 сентября.

Обратится к участникам форума. И также на полях форума он отдельно встретится с министром культуры Ольгой Любимовой, — уточнил представитель Кремля.

Форум проходит в 11-й раз с 11 по 13 сентября. Основная тема в этом году звучит как «Возвращение к культуре — новые возможности». Деловая программа включает в себя мероприятия 11 секций.

Ранее Песков сообщил, что решение об участии Путина в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее пока не принято. Событие пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу.

Песков также обозначил, что дата нового телефонного разговора Путина и президента США Дональда Трампа пока не определена. Пресс-секретарь лидера объяснил, что беседа может быть быстро организована.

Владимир Путин
Санкт-Петербург
форумы
культура
