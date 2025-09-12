Банановая магия: мягкие панкейки с ягодами за 15 минут

Быстрый и вкусный завтрак может быть полезным и красивым. Панкейки с бананом и черникой — идеальный вариант для утреннего стола, который понравится и детям, и взрослым. Они получаются воздушными, сладкими и ароматными.

Для теста понадобятся 2 спелых банана, 2 яйца, 150 г муки, 100 мл молока, 1 ст. л. сахара, щепотка соли и разрыхлитель. Бананы размять вилкой, смешать с яйцами и молоком. Постепенно добавить муку, сахар, соль и разрыхлитель, перемешивая до однородной массы. На разогретой сковороде с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, добавляйте ягоды черники сверху. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с медом, йогуртом или сиропом — панкейки остаются мягкими внутри и аппетитными снаружи. Такой завтрак заряжает энергией, полезен и красиво смотрится на тарелке.

