Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:43

Банановая магия: мягкие панкейки с ягодами за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый и вкусный завтрак может быть полезным и красивым. Панкейки с бананом и черникой — идеальный вариант для утреннего стола, который понравится и детям, и взрослым. Они получаются воздушными, сладкими и ароматными.

Для теста понадобятся 2 спелых банана, 2 яйца, 150 г муки, 100 мл молока, 1 ст. л. сахара, щепотка соли и разрыхлитель. Бананы размять вилкой, смешать с яйцами и молоком. Постепенно добавить муку, сахар, соль и разрыхлитель, перемешивая до однородной массы. На разогретой сковороде с маслом выкладывайте тесто столовой ложкой, добавляйте ягоды черники сверху. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте с медом, йогуртом или сиропом — панкейки остаются мягкими внутри и аппетитными снаружи. Такой завтрак заряжает энергией, полезен и красиво смотрится на тарелке.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
ягоды
бананы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.