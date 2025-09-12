На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники

Украинские чиновники, судьи и командиры вооруженных сил призывают готовить детей к войне с детских садов, одновременно отправляя собственных отпрысков на учебу за границу, сообщает издание «Страна.ua». В качестве примера авторы приводят заместителя главы 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Игоря Швайку.

Согласно материалу, военный, называющий уехавших за рубеж детей «крысами, сбегающими с корабля», сам содержит сына и дочь в Бельгии. Аналогичная ситуация наблюдается в семьях министра социальной политики Дениса Улютина и депутата Верховной рады Тараса Батенко, чьи дети также обучаются в Европе.

Издание отмечает, что мэр Николаева Александр Сенкевич, активно выступающий за возвращение молодежи в город, сам разместил своих родственников за границей. Чиновники оправдывают подобные действия тем, что их дети являются взрослыми и самостоятельно выбирают место жительства и обучения.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что сотрудник департамента мобилизации министерства обороны республики задержан за получение взяток. Чиновник занимался незаконным устройством мужчин на критически важное предприятие с целью получения ими брони от мобилизации.