11 сентября 2025 в 11:20

Украинский чиновник продавал «билеты» от мобилизации за $10 тыс.

На Украине задержали чиновника за помощь в уклонении от мобилизации

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Сотрудник Департамента мобилизации Министерства обороны Украины задержан за получение взяток, сообщает Национальная полиция республики. Чиновник занимался незаконным устройством мужчин на критически важное предприятие с целью получения ими брони от мобилизации.

Подозреваемый уже отправлен под стражу в соответствии с избранной мерой пресечения. По данным правоохранительных органов, чиновник систематически оказывал подобные услуги, требуя $10 тыс. (849 200 рублей).

Ранее хакеры получили данные, согласно которым власти Украины проводят экстренную мобилизацию почти 122 тыс. человек на фоне сложной ситуации на линии фронта. Так, в Днепропетровской области планируют призвать 22,5 тыс. человек, в Одесской — 18 тыс., в Харьковской — почти 16 тыс.

До этого в селе Боратин группа мужчин напала на военкомов, избила их и отобрала пистолет, после чего открыла стрельбу. Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ для самообороны. В результате конфликта один военнослужащий получил перелом руки. Нападавшие были задержаны прибывшими сотрудниками полиции.

Украина
мобилизация
задержания
полиция
взятки
