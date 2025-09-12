«С удовольствием игнорирую»: Запашный предложил новый статус для Пугачевой

Певицу Аллу Пугачеву необходимо признать врагом народа за антироссийскую деятельность и высказывания, заявил корреспонденту NEWS.ru генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. По его словам, исполнительницу больше нельзя считать гражданкой своей страны.

Она потерялась для меня как гражданка. А песни я признаю, они были, есть и будут хорошими, в свое время спетые ей. Какое к ней отношение? Я ее с удовольствием игнорирую. Я более резок в своих оценках, я считаю, что определение «враг народа» оно более маркирующее, — подчеркнул Запашный.

Он напомнил, что некоторые знаменитости стали получили статус иноагентов, однако продолжают вести дела и зарабатывать деньги в России. А «враг народа» не имеет права на предпринимательство в стране, он может только сидеть в тюрьме, заключил гендиректор московского цирка.

Ранее военкор Александр Коц призвал не обращать внимание на слова Пугачевой. Он пояснил, что артистка не является ни аналитиком, ни лицом, влияющим на чьи-либо судьбы, ни «нравственным маяком». Военкор также охарактеризовал певицу как «старого и больного человека».