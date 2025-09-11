«Старый и больной человек»: Коц призвал игнорировать Пугачеву

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале призвал игнорировать высказывания певицы Аллы Пугачевой, прозвучавшие в ее новом интервью. Он пояснил, что артистка не является ни аналитиком, ни лицом, влияющим на чьи-либо судьбы, ни «нравственным маяком». Военкор также охарактеризовал певицу как «старого и больного человека».

Да вообще никак не надо реагировать. Пожали плечами и пошли дальше, — написал военкор.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что интервью Пугачевой журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) организовал и проплатил бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он утверждает, что располагает сведениями об отработке Пугачевой повестки западных кураторов именно при поддержке олигарха.

До этого Пугачева рассказала, что ее коллега по цеху и бывший супруг Филипп Киркоров не может быть на нее в обиде. Она призналась, что дала артисту все, что могла.