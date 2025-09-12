Карпин похвалил двух молодых звезд РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «Чемпионатом» высоко оценил двух молодых звездных футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) Матвея Кисляка и Алексея Батракова. Он отметил, что игроки произвели хорошее впечатление.

Не вижу потолка у Кисляка и Батракова, однако у нас так всегда: сразу «только звезды», а через год что-то случается — и дальше не растут. Впечатление произвели хорошее, поэтому они в сборной. Надо ли им уезжать из РПЛ? Решать только игрокам, — заявил Карпин.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что ведомство планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и 10 — в заявке команды.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Дегтярев затронул тему международных санкций. По его словам, бывшие спортивные чиновники прикрывались этими ограничениями и списывали на них собственные ошибки. Министр отметил, что санкции в адрес российских спортсменов стали для некоторых функционеров удобным оправданием.