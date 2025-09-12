Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:05

«Уже проходили»: Карпин объяснил, почему он против ужесточения лимита в РПЛ

Карпин назвал политическим решением ужесточение лимита в РПЛ

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин в беседе с «Чемпионатом» назвал ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) политическим решением. Он добавил, что его отношение к этому решению знают все.

Изначально было объявлено, что это политическое решение. Да и не в первый раз уже. Мое отношение к лимиту знают все. Посмотрите на появившихся молодых футболистов: Кисляк, Батраков, Глебов, Литвинов... Как думаете, что лучше, много посредственных или мало, но хороших? Вот и все, — заявил Карпин.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев говорил, что ведомство планирует ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и 10 — в заявке команды.

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Дегтярев затронул тему международных санкций. По его словам, бывшие спортивные чиновники прикрывались этими ограничениями и списывали на них собственные ошибки. Министр отметил, что санкции в адрес российских спортсменов стали для некоторых функционеров удобным оправданием.

