Стали известны ведущие «Интервидения-2025» от России

Популярный актер и музыкант Алексей Воробьев, а также оперная певица Аида Гарифуллина станут ведущими международного конкурса «Интервидение» от России, сообщили в пресс-службе проекта. Там напомнили, что финал конкурса состоится 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена» в Москве.

Спешим подтвердить официально, что: ведущими «Интервидения-2025» от России станет великолепная супружеская и творческая пара — популярный актер и музыкант Алексей Воробьёв и оперная дива, заслуженная артистка России Аида Гарифуллина, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате жеребьевки SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе «Интервидение-2025» под девятым номером. Участники определяли порядок выступления в Национальном центре «Россия».

Также сообщалось, что Куба первой откроет «Интервидение-2025». Страну представит певица Сулема Иглесиас Саласар с песней Guaguancó. Вторыми на сцену выйдут артисты из Киргизии — трио «Номад». В его состав входят Бек Исраилов, Минжашар Мурзаева и Азат Раимбердиев. Третьим конкурсантом стал Китай. Его представит певец Ван Си, выступающий под псевдонимом Элвис Ван.