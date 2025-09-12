Белоснежно-голубой ковер до мая! Просто бросьте луковицы под зиму — и забудьте

Пушкиния ливанская бело-голубая — это весеннее чудо, которое словно соткано из утреннего неба и первого снега! Её нежные колокольчики с тонкой голубой полоской напоминают фарфоровые миниатюры, а лёгкий аромат веет свежестью тающего снега.

Я сажаю пушкинию под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто делаю луночки глубиной 5-6 см на расстоянии 5-7 см друг от друга, раскладываю луковички, присыпаю землёй и слегка уплотняю. Никакого укрытия! Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными росточками, уже закалёнными и готовыми к любым сюрпризам погоды. Пушкиния невероятно вынослива: она зимует без всякого укрытия, выдерживает морозы до -30°C, растёт даже на бедных каменистых почвах и не боится весенних заморозков. Она будет год за годом разрастаться, образуя небесно-голубые ковры, и каждую весну дарить вам всё больше этих трогательных цветков.

