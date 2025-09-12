Празднование Дня города в Москве
Этот цветок распустится раньше тюльпанов: не болеет, растет в полутени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Примула — чемпион среди многолетников по раннему цветению, который при осенней посадке (сентябрь-октябрь) гарантированно распустится уже в начале мая, даже раньше тюльпанов.

Ее секрет в морозостойкости (до -40 °C) и способности формировать цветочные почки еще под снегом. Посадка проста: выберите полутенистое место с влажной почвой, посадите розетки на расстоянии 15–20 см, заглубив корневую шейку на 2–3 см, полейте и замульчируйте торфом. Примула не требует ухода — достаточно полива в засуху и удаления увядших цветов.

Уже следующей весной она покроет участок ковром из розовых, желтых, фиолетовых или белых цветов, которые будут цвести 3-4 недели. Растение не болеет, растет в полутени, подавляет сорняки и с каждым годом становится все пышнее.

Ранее стало известно, какой цветущий кустарник выживает даже в самых суровых условиях: посадка осенью гарантирует 100% приживаемость.

