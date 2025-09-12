Оранжевые фонарики до июля! Просто воткните луковицы осенью — и забудьте

Лилия даурская — настоящая сибирячка с дальневосточным характером! Её огненно-оранжевые чаши цветов вспыхивают в саду в начале лета, словно маленькое солнце, а железная выносливость позволяет ей расти в условиях, где другие растения сдаются.

Я сажаю луковицы в сентябре-октябре, когда земля уже прохладная, но ещё не промёрзла. Выкапываю лунки глубиной 15 см, насыпаю на дно песок, ставлю луковицы ростком вверх и присыпаю землёй. Обязательно мульчирую торфом или опилками — это защитит от вымерзания зимой и перегрева летом. Весной лилия просыпается одной из первых, выпуская крепкие стебли с глянцевыми листьями. Она не боится ни морозов до −40 °C, ни дождливого лета — её луковицы не гниют даже в сырости. С каждым годом куртина разрастается, образуя всё больше цветоносов. Посадите лилию даурскую однажды — и она десятилетиями будет встречать лето фейерверком оранжевых красок, не требуя ни выкопки, ни укрытия!

