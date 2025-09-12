Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:23

Забудьте о сорняках: огородная стратегия для экономии времени

Уборка сорняков — одно из самых трудоемких занятий на огороде. Но есть методы, которые позволяют почти полностью отказаться от постоянной прополки. Они экономят время и сохраняют урожай чистым и здоровым.

Главная стратегия — мульчирование. Слой соломы, сена или опавших листьев препятствует росту сорняков и удерживает влагу. Высадка растений в плотные ряды и чередование культур закрывает почву, не оставляя пространства для сорняков. Можно использовать компостные кучи в междурядьях, они питают землю и создают естественный барьер. Важно регулярно рыхлить почву и удалять сорняки только в первых стадиях появления, иначе они будут быстро размножаться. Некоторые огородники применяют и агротехнические покрытия — специальные пленки или агроволокно, которые защищают растения и упрощают уход.

Ранее сообщалось об эффективном способе борьбы с муравьями. Эта ловушка избавит ваш участок от насекомых.

