Сливочный рулет из лаваша: нежная свинина в быстром рецепте

Для этого аппетитного блюда нужны простые продукты и минимум времени. Рулет из лаваша со свининой в сливочном соусе получается мягким, сочным и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Ингредиенты:

свинина (мякоть) — 200 г;

сливочное масло — 20 г;

лук — 1 шт.;

сливки жирные — 100 мл;

лаваш — 2 листа;

сметана — 1 ст. ложка;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить:

Растопите масло на сковороде и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости и золотистого оттенка. Добавьте кусочки свинины и готовьте до легкой румяной корочки. Влейте сливки, приправьте специями, накройте крышкой и тушите 15–20 минут. В конце добавьте сметану для густоты и насыщенности соуса. Разложите два листа лаваша один на другой для прочности, выложите начинку и сверните плотный рулет. Нарежьте порционными кусочками и подавайте сразу к столу.

Такой рулет всегда уходит первым: он ароматный, нежный и с насыщенным сливочным вкусом. Чтобы всем хватило, лучше готовить сразу двойную порцию.

Оладьи — универсальное блюдо, которое можно подать на завтрак, обед или лёгкий перекус. Но если вместо привычного теста использовать овощи, получится ещё и полезный вариант без лишних калорий. Кабачки и морковь делают оладьи нежными и сочными, а сыр сулугуни придаёт им насыщенный вкус. Такой рецепт подойдёт тем, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от вкусной еды.