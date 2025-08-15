Семейный отдых в Италии обернулся трагедией VN: подросток погиб на глазах отца во время купания в Адриатическом море

Во время купания с семьей в Адриатическом море в Италии погиб 15-летний турист, сообщает Virgilio Notizie (VN). Трагедия разыгралась на глазах у его отца.

Инцидент произошел 15 августа недалеко от коммуны Фермо. Подросток Лю Цзя Чэн, приехавший на отдых с семьей из Эмполи, плавал на резиновых матрасах вместе с отцом и дядей. Когда группа приблизилась к рифам, юноша упал с надувного плота и мгновенно скрылся под водой. Родственники немедленно бросились ему на помощь, но спасти его не смогли.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: скорая помощь, полиция и карабинеры. Поисково-спасательная операция была развернута по всему побережью. В ней участвовали шесть судов береговой охраны. Поиски на воде вели два патрульных катера и пожарное судно.

Сотрудникам береговой охраны удалось вернуть мужчин на пляж, а подростка обнаружили водолазы на глубине пяти метров. Обнаруженного мальчика доставили на берег, где медики более сорока минут пытались его реанимировать. Однако все усилия оказались тщетны. Врачи были вынуждены констатировать смерть юноши.

