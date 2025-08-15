Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 23:16

Семейный отдых в Италии обернулся трагедией

VN: подросток погиб на глазах отца во время купания в Адриатическом море

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время купания с семьей в Адриатическом море в Италии погиб 15-летний турист, сообщает Virgilio Notizie (VN). Трагедия разыгралась на глазах у его отца.

Инцидент произошел 15 августа недалеко от коммуны Фермо. Подросток Лю Цзя Чэн, приехавший на отдых с семьей из Эмполи, плавал на резиновых матрасах вместе с отцом и дядей. Когда группа приблизилась к рифам, юноша упал с надувного плота и мгновенно скрылся под водой. Родственники немедленно бросились ему на помощь, но спасти его не смогли.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы: скорая помощь, полиция и карабинеры. Поисково-спасательная операция была развернута по всему побережью. В ней участвовали шесть судов береговой охраны. Поиски на воде вели два патрульных катера и пожарное судно.

Сотрудникам береговой охраны удалось вернуть мужчин на пляж, а подростка обнаружили водолазы на глубине пяти метров. Обнаруженного мальчика доставили на берег, где медики более сорока минут пытались его реанимировать. Однако все усилия оказались тщетны. Врачи были вынуждены констатировать смерть юноши.

Ранее сообщалось, что в Болгарии погиб известный театральный режиссер Юрий Бутусов. Директор театра имени Вахтангова сообщил предварительные обстоятельства его гибели. Согласно полученной информации, известный театральный деятель утонул, трагедия произошла во время семейного отдыха в Болгарии.

смерти
Италия
происшествия
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаку ВСУ на Донецк связали с саммитом Россия-США на Аляске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 16 августа 2025 года
«Более деловой подход»: политолог оценил смену формата переговоров РФ и США
Два российских футболиста оказались в скандальном списке Украины
В Уфе арестовали предпринимательницу, нажившуюся на патриотизме
Путин «совершил прыжок во времени», прилетев из России на Аляску
В США сделали наблюдение по поводу «языка тела» Путина и Трампа
Свитеры с надписью «СССР» раскупили, после того как такой же надел Лавров
В Японии обратили внимание на итоги предыдущих визитов Путина в США
Историческая встреча Путина и Трампа на Аляске: первые фото
«Хитрый шаг»: названа цель приглашения Путина в авто Трампа
Двух человек вытащили из-под завалов на заводе «Эластик» под Рязанью
«Ощущается химия»: американист оценил первые минуты встречи Путина и Трампа
Семейный отдых в Италии обернулся трагедией
Путин распорядился утвердить сроки давности при оспаривании приватизации
США могут ввести санкции против двух крупных российских компаний
Найден ответ, почему Трамп встретил Путина бомбардировщиком B-2 Spirit
Появились первые кадры после взрыва на пороховом заводе под Рязанью
Пожали руки и уехали на одном авто: как Трамп встретил Путина на Аляске
Политолог указал на интересную деталь встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.