Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 19:48

Трамп привлечет Европу к вопросам по Украине

Трамп: Европа будет вовлечена в решение украинского кризиса

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos.Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа не навязывает ему условия решения украинского кризиса. Однако в беседе с Fox News он подчеркнул, что она будет вовлечена в этот процесс. Комментарий он дал в самолете по пути на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Европа не навязывает условия решения украинского кризиса, но будет вовлечена в этот процесс, — сказал Трамп.

Также президент выразил уверенность, что переговоры пройдут «очень хорошо». Кроме того, он заявил о «высоких ставках» на предстоящую встречу. Если все пойдет не по плану, то, по словам главы государства, он намерен быстро вернуться в Вашингтон.

Тем временем стало известно, что самолет президента России Ту-214 вошел в воздушное пространство США. В 19:37 по московскому времени за перемещением воздушного судна следило 159 тысяч человек. Судя по данным, борт прибудет в Анкоридж в 09:40 по местному времени (21:40 по Москве).

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча президентов может продлиться минимум шесть-семь часов. По его словам, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий.

Дональд Трамп
Владимир Путин
политика
власть
