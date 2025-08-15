Трамп привлечет Европу к вопросам по Украине Трамп: Европа будет вовлечена в решение украинского кризиса

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа не навязывает ему условия решения украинского кризиса. Однако в беседе с Fox News он подчеркнул, что она будет вовлечена в этот процесс. Комментарий он дал в самолете по пути на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске.

Европа не навязывает условия решения украинского кризиса, но будет вовлечена в этот процесс, — сказал Трамп.

Также президент выразил уверенность, что переговоры пройдут «очень хорошо». Кроме того, он заявил о «высоких ставках» на предстоящую встречу. Если все пойдет не по плану, то, по словам главы государства, он намерен быстро вернуться в Вашингтон.

Тем временем стало известно, что самолет президента России Ту-214 вошел в воздушное пространство США. В 19:37 по московскому времени за перемещением воздушного судна следило 159 тысяч человек. Судя по данным, борт прибудет в Анкоридж в 09:40 по местному времени (21:40 по Москве).

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча президентов может продлиться минимум шесть-семь часов. По его словам, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий.