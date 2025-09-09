Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:04

Гинеколог назвала полезную замену сладкому и соленому при ПМС

Гинеколог Титова: при ПМС сладкое и соленое лучше заменить на легкие салаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщинам во время предменструального синдрома не стоит есть соленые закуски и копчености, а также пить газировки и алкоголь, заявила KP.RU врач-гинеколог Елена Титова. По ее словам, такие продукты усиливают головные боли и провоцируют отеки. Она посоветовала изменить рацион и включить в него легкие салаты, нежирное мясо и рыбу.

Рекомендую включить в рацион легкие салаты, рыбу и нежирные виды мяса, такие как курица, индейка или кролик. Каши также можно употреблять, предпочтительно гречневую. Орешки полезны в этот период, очень хорошо в этом случае кешью, — сказала Титова.

Гинеколог также посоветовала есть продукты с высоким содержанием клетчатки и оливковое масло. Они помогут справиться с болями внизу живота, добавила врач.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, как справиться с рекордно низким атмосферным давлением. По ее словам, следует отказаться от кофе и алкоголя. Эти напитки провоцируют обезвоживание и могут усилить головную боль, слабость и другие неприятные симптомы, связанные с падением давления, подчеркнула она.

гинекологи
женщины
здоровье
врачи
