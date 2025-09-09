Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:25

Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке

В Индии подростки совершили изнасилование немой девочки в полицейском участке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском городе Визаг двое несовершеннолетних соседей подвергли групповому насилию 11-летнюю немую девочку, сообщает The Times of India. Отмечается, что это произошло на территории полицейского участка.

После нападения пострадавшая смогла сообщить о случившемся родителям. Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о групповом изнасиловании. Девочку доставили в больницу для прохождения полного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

По данным издания, оба подозреваемых, которым по 16 лет, были задержаны и в настоящее время находятся под арестом. Расследование инцидента продолжается с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в таиландской провинции Патхумтхани группу подростков из шести человек заподозрили в изнасиловании трех 14-летних девочек. Отмечается, что первая потерпевшая была заманена в дом под предлогом общения с одним из подозреваемых, а затем ее там заперли.

До этого стало известно, что в Индии группа молодых людей подозревается в групповом изнасиловании несовершеннолетней. По имеющейся информации, 16-летняя жертва была обманом вывезена в лесной массив, где над ней надругались пять человек. Один из нападавших снимал происходящее на видео и шантажировал девушку публикацией записи в соцсетях.

