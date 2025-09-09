Подростки изнасиловали немую девочку в полицейском участке

В индийском городе Визаг двое несовершеннолетних соседей подвергли групповому насилию 11-летнюю немую девочку, сообщает The Times of India. Отмечается, что это произошло на территории полицейского участка.

После нападения пострадавшая смогла сообщить о случившемся родителям. Семья немедленно обратилась в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела по статье о групповом изнасиловании. Девочку доставили в больницу для прохождения полного медицинского осмотра и оказания необходимой помощи.

По данным издания, оба подозреваемых, которым по 16 лет, были задержаны и в настоящее время находятся под арестом. Расследование инцидента продолжается с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

