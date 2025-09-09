Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пенсионерку с инсультом изнасиловали во время пребывания в больнице

Британка оказалась в больнице после инсульта и стала жертвой изнасилования

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В британской больнице пациентку, госпитализированную с инсультом, изнасиловали неизвестные, передает BBC. Женщина скончалась через несколько дней, а проверка показала, что причиной ее смерти стали травмы, полученные во время нападения.

В ноябре 2018 года 75-летнюю Валери Нил доставили в госпиталь города Блэкпул. Через четыре дня она умерла. Когда тело готовили к транспортировке, сотрудники обнаружили сильное кровотечение около влагалища. Экспертиза подтвердила, что повреждения появились после госпитализации.

После случившегося палату быстро освободили, одежду и вещи женщину утилизировали, а видеозаписи с камер наблюдения удалили. Полиция даже назначила вознаграждение в 20 тысяч фунтов стерлингов (примерно 2,2 млн рублей) за данные о подозреваемом, однако это не помогло. Расследование продолжалось шесть лет, но впоследствии его закрыли.

Ранее в индийском городе Визаг 11-летняя немая девочка подверглась групповому насилию. Преступление совершили двое 16-летних соседей прямо на территории полицейского участка. Пострадавшая сообщила о случившемся родителям, которые сразу же обратились в полицию.

