09 сентября 2025 в 13:08

В России предложили защитить одну категорию медиков

Депутат Крупник: за неуважение к врачам скорой помощи надо штрафовать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

За потребительское отношение к врачам скорой помощи нужно штрафовать, заявил депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник. По его словам, которые передает «Парламентская газета», некоторые пациенты позволяют вмешиваться в работу врачей, оскорбляют их и даже допускают рукоприкладство. Парламентарий изложил свое предложение в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В совокупности это деморализует самих врачей, провоцирует текучку кадров, нежелание специалистов работать в скорой и больницах, снижает качество медицинских услуг, подрывает дисциплину в стационарах, маргинализирует общество, — написал Крупник.

Ранее в Ленинградской области пьяный пациент выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

До этого сообщалось, что пьяный житель Санкт-Петербурга повредил руку фельдшеру скорой помощи. Приехавший на вызов медик попытался помочь лежавшему на улице 33-летнему мужчине, но столкнулся с агрессивным поведением.

