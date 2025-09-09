Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025

«Шанхай Дрэгонс» предложил фанатам поменять мерч СКА на свои шарфы

Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» Игроки ХК «Шанхай Дрэгонс» Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Китайский хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс», выступающий в КХЛ, запустил промоакцию «С детства за Драконов», сообщили в Telegram-канале команды. Болельщики могут обменять любой предмет мерча петербургского СКА на фирменный шарф новой команды.

Для участия необходимо прийти на домашний матч «Шанхай Дрэгонс» на «СКА Арене» и принести с собой кепку, шапку, майку, свитер или другой предмет с символикой СКА. В точках продаж официальной продукции его можно будет бесплатно обменить на шарф «Дрэгонс». Акция будет действовать в течение сентября.

«Шанхай Дрэгонс» проводит первый сезон после ребрендинга, который состоялся в августе. Команда, которую возглавил опытный тренер Жерар Галлан в нынешнем сезоне, будет принимать матчи в Санкт-Петербурге. С 2020 года из-за пандемии клуб играл домашние встречи в подмосковных Мытищах.

Ранее стало известно, что «Шанхай Дрэгонс» начал переговоры о переименовании «СКА-Арены». До этого «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс», а «СКА-Арена» в Санкт-Петербурге стала его домашней площадкой.

