09 сентября 2025 в 17:04

Европейская страна решила вооружиться роботами

Польша проводит военные учения с участием роботизированных комплексов Kuna

Цезарий Томчик Цезарий Томчик Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Первые гусеничные роботизированные комплексы Kuna поступили на вооружение 19-й механизированной бригады в польском Люблине, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик. Испытания новых систем, стартовавшие 8 сентября, продлятся до конца октября, передает Defence24.

Как отметил представитель оборонного ведомства, в ходе тестирования военные будут отрабатывать тактику и методы боевого применения роботизированных платформ. Машина способна работать как в режиме дистанционного управления, так и автономно. Оснащение лидарами позволяет «Кунице» распознавать и избегать препятствий.

Ранее Томчик рассказал, что каждому жителю Польши осенью вручат памятку на случай войны и чрезвычайных происшествий. Руководство будет выполнено в форме бумажного буклета, в нем будет информация о военных угрозах и «угрозах в целом», добавил он.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не заинтересована в независимости Варшавы и Киева. По его словам, Москве следует сосредоточиться на управлении собственной территорией. Министр иностранных дел добавил, что Россия больше не будет «править» ни в Польше, ни на Украине.

роботы
военные
армия
Польша
