Юрист объяснил, почему полиция не пресекла убийство школьницы в Петербурге Юрист Хаминский: полиция не приняла всерьез угрозы убийства девушки в Петербурге

Полиция не восприняла всерьез угрозы убийства девушки в Санкт-Петербурге и подошла к вопросам предупреждения преступления формально, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, правоохранители ограничились разъяснительной беседой, что оказалось недостаточной мерой для предотвращения трагедии.

Привлечь к ответственности за приготовление к убийству, не имея фактических доказательств, основываясь только на свидетельских показаниях, практически невозможно. Полиция, по всей видимости, вызывала будущего убийцу девушки в отеле Петербурга на профилактическую беседу, где разъяснила последствия и недопустимость совершения преступления. Однако таких действий оказалось недостаточно. В данной ситуации полиция подошла к вопросам предупреждения преступления слишком формально, возможно не восприняв всерьез намерения молодого человека, — пояснил Хаминский.

Он отметил, что действующее законодательство предоставляет полиции более действенные инструменты для работы с потенциальными преступниками. В частности, по словам Хаминского, закон об основах системы профилактики правонарушений предусматривает такие формы воздействия, как профилактический учет и надзор. Юрист подчеркнул, что это позволило бы установить более жесткий контроль за молодым человеком, открыто заявлявшим о своих намерениях.

Одним из принципов профилактики преступлений, подобных убийству девушки в Петербурге, является непрерывность, последовательность, своевременность и достаточность принимаемых мер профилактики правонарушений. Оценку своевременности и достаточности принятых мер в данном случае будет давать уже СК России, — резюмировал Хаминский.

Ранее сообщалось, что юноша, убивший 15-летнюю возлюбленную в апарт-отеле Санкт-Петербурга, был задержан в состоянии острого психоза. Накануне он в деталях рассказывал друзьям, как планирует совершить преступление. Пара познакомилась через онлайн-платформу «Роблокс».