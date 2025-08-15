Самолет Путина вошел в воздушное пространство США

Самолет президента России Ту-214 вошел в воздушное пространство США, следует из данных FlightRadar24. В 19:37 по московскому времени за перемещением воздушного судна следили 159 тысяч человек.

Самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» с позывным RSD539, выполняющий рейс из Магадана в Анкоридж, вылетел в 00:58 по местному времени, что соответствует 15:58 по Москве. Судя по данным, борт прибудет в Анкоридж в 09:40 по местному времени (21:40 по Москве).

Ранее Белый дом обнародовал кадры отправления президента США Дональда Трампа в Анкоридж на предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер поднялся по трапу на борт воздушного судна, поприветствовал жестом собравшихся, но с журналистами общаться не стал.

До этого второй самолет Ил-96 спецотряда «Россия», на борту которого находились журналисты кремлевского пула и часть российской делегации, приземлился в аэропорту Анкориджа на Аляске. Ранее, 14 августа в 17:40 по московскому времени, в город прибыл первый спецборт Ил-96 с частью делегации, которая займется организацией саммита.