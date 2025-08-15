Минобороны раскрыло хитрую уловку Киева с ударом по рынку в Сумах Минобороны сочло провокацией заявления Киева об ударе ВС РФ по рынку в Сумах

Обвинения Киева о якобы ударе российских сил по рынку в Сумах можно расценивать как провокацию для срыва саммита России и США на Аляске, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, официальные данные о подготовке такой провокации появились еще во вторник, 12 августа. В Минобороны подчеркнули, что российские войска никаких ударов по Сумам и другим населенным пунктам не наносили.

Обвинения киевского режима о якобы нанесении Вооруженными силами РФ 15 августа удара по рынку в центре города Сумы и другим населенным пунктам являются намеренной провокацией, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, 13 августа, в Минобороны РФ сообщили, что Киев готовит масштабную провокацию в Харьковской области для срыва встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. По данным ведомства, ожидается удар по густонаселенным жилым кварталам или больнице в Чугуеве.

Такого же мнения придерживался политолог Сергей Марков. Он сообщал, что украинские и британские спецслужбы могут попытаться сорвать встречу президентов России и США. По его словам, они способны устроить теракт на украинской территории.