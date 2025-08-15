Шедевр за 15 минут: яркий салат со свеклой и сыром — бюджетная вкуснятина

Хотите приготовить красивый и вкусный салат из простых продуктов? Попробуйте этот обалденный слоеный салат со свеклой — он станет настоящим украшением вашего стола! Сочетание свеклы, моркови, картофеля, яиц и сыра создает идеальный баланс вкусов и текстур, а выглядит такой салат просто потрясающе.

Для приготовления вам понадобится: 220 г вареной свеклы, 200 г вареной моркови, 200 г вареного картофеля, 3 яйца, 1 банка консервированного горошка, 50 г твердого сыра и 90 г майонеза. Все овощи и яйца натрите на крупной терке. Возьмите форму для салата и выкладывайте ингредиенты слоями: свекла, картофель, яйца, горошек, сыр и морковь. Каждый слой смазывайте тонким слоем майонеза.

Готовый салат переверните на тарелку и снимите форму — у вас получится красивая «башня», которая порадует и глаз, и вкусовые рецепторы. Такой салат можно подавать как на праздничный стол, так и на обычный ужин.

Ранее сообщалось о рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами подойдет и на обед, и на ужин.