Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:42

Необычный коул слоу с кабачком! Вкуснятина за 5 минут: просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат коул слоу с кабачком — хрустящий и необычный! Знакомый всем салат коул слоу заиграл новыми красками! Добавление свежего кабачка делает его сочнее и легче, а пикантная заправка добавляет изюминку. Готовится за 15 минут — идеальный вариант к мясу, рыбе или как самостоятельный перекус.

Ингредиенты:

  • 300 г белокочанной капусты

  • 1 молодой кабачок

  • 1 морковь

  • 1/2 красной луковицы

  • 3 ст. л. майонеза

  • 1 ст. л. горчицы

  • 1 ч. л. яблочного уксуса

  • 1 ч. л. сахара

  • Соль, перец по вкусу

  • Зелень для подачи

Приготовление:

  1. Нарезка: капусту тонко нашинкуйте, кабачок нарежьте соломкой (если молодой — можно с кожурой), морковь натрите на терке для корейской моркови. Лук полукольцами.

  2. Заправка: смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец.

  3. Сборка: соедините овощи с заправкой, хорошо перемешайте. Дайте настояться 10 минут.

Подавайте, посыпав зеленью, — хруст и свежесть гарантированы!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

кабачки
рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом раскрыл отношение Трампа к санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.