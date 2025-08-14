Необычный коул слоу с кабачком! Вкуснятина за 5 минут: просто и вкусно

Необычный коул слоу с кабачком! Вкуснятина за 5 минут: просто и вкусно

Салат коул слоу с кабачком — хрустящий и необычный! Знакомый всем салат коул слоу заиграл новыми красками! Добавление свежего кабачка делает его сочнее и легче, а пикантная заправка добавляет изюминку. Готовится за 15 минут — идеальный вариант к мясу, рыбе или как самостоятельный перекус.

Ингредиенты:

300 г белокочанной капусты

1 молодой кабачок

1 морковь

1/2 красной луковицы

3 ст. л. майонеза

1 ст. л. горчицы

1 ч. л. яблочного уксуса

1 ч. л. сахара

Соль, перец по вкусу

Зелень для подачи

Приготовление:

Нарезка: капусту тонко нашинкуйте, кабачок нарежьте соломкой (если молодой — можно с кожурой), морковь натрите на терке для корейской моркови. Лук полукольцами. Заправка: смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец. Сборка: соедините овощи с заправкой, хорошо перемешайте. Дайте настояться 10 минут.

Подавайте, посыпав зеленью, — хруст и свежесть гарантированы!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!