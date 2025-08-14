Необычный коул слоу с кабачком! Вкуснятина за 5 минут: просто и вкусно

Салат коул слоу с кабачком — хрустящий и необычный! Знакомый всем салат коул слоу заиграл новыми красками! Добавление свежего кабачка делает его сочнее и легче, а пикантная заправка добавляет изюминку. Готовится за 15 минут — идеальный вариант к мясу, рыбе или как самостоятельный перекус.
Ингредиенты:
300 г белокочанной капусты
1 молодой кабачок
1 морковь
1/2 красной луковицы
3 ст. л. майонеза
1 ст. л. горчицы
1 ч. л. яблочного уксуса
1 ч. л. сахара
Соль, перец по вкусу
Зелень для подачи
Приготовление:
Нарезка: капусту тонко нашинкуйте, кабачок нарежьте соломкой (если молодой — можно с кожурой), морковь натрите на терке для корейской моркови. Лук полукольцами.
Заправка: смешайте майонез, горчицу, уксус, сахар, соль и перец.
Сборка: соедините овощи с заправкой, хорошо перемешайте. Дайте настояться 10 минут.
Подавайте, посыпав зеленью, — хруст и свежесть гарантированы!
