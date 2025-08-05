Дерзкая аджика с добавлением крепкого чая: авторский рецепт моей бабушки

Идеальна к запеченной баранине, козьим сырам или как дерзкий соус к устрицам.

Возьмите 1 кг мясистых томатов, 400 г алого сладкого перца, 250 г острого перца чили, головку чеснока (150 г), 3 ст. л. крепко заваренного чая «улун» (остудить), 70 г очищенных конопляных семечек (легко обжарить на сухой сковороде до аромата), 1 ст. л. гималайской розовой соли (крупный помол), 1 ч. л. смеси «Мегрели Хмели» (или обычной хмели-сунели + щепотка уцхо-сунели), горсть свежего эстрагона и пучок кинзы. Финальный штрих — сок половинки лайма.

Томаты, сладкий и острый перец промойте, обсушите, удалите плодоножки. Пропустите через мясорубку с крупной решеткой или измельчите блендером до текстуры с мелкими кусочками. Массу перелейте в чугунный казан или толстостенную кастрюлю. Добавьте пропущенный через пресс чеснок. Доведите до активного бульканья, убавьте огонь до минимума. Томите под крышкой 30 минут, снимая пену. Раскрошите обжаренные конопляные семечки пальцами. Откройте казан, влейте крепкий охлажденный улун, всыпьте соль, специи и конопляную крошку. Интенсивно перемешайте. Продолжайте варить без крышки еще 25–30 минут, пока масса не загустеет до состояния плотного джема, постоянно помешивая деревянной ложкой. Снимите с огня. Мелко порубите эстрагон и кинзу. Влейте сок лайма, всыпьте зелень, энергично перемешайте. Горячую ароматную аджику немедленно разлейте по стерильным банкам, закатайте. Переверните, укутайте до остывания. Настояться ей нужно 5–7 дней для гармонии вкусов.