Источник рассказал о возможном объединении КПРФ и «Справедливой России» NEWS.ru узнал о возможном объединении КПРФ и «Справедливой России»

Вопрос об объединении КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду», который впервые был поднят несколько лет назад, продолжает оставаться на повестке дня, рассказал NEWS.ru источник в одном из аналитических центров, близких к администрации президента. По его словам, в таком случае в России будет создана двухпартийная система.

Один из вариантов, которые сейчас есть, — объединение в некую единую Социалистическую партию. Тогда в России будет создана классическая двухпартийная система: правая «Единая Россия», которая со временем абсорбирует ЛДПР и «Новых людей», и левая Соцпартия. Обе одинаково лояльны Кремлю, патриотичны, поддерживают внешний вектор и армию, но имеют разные взгляды на экономику, вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны, методы решения социальных вопросов, — пояснил источник.

По его словам, возглавить Соцпартию мог бы писатель Захар Прилепин. Такое объединение — не дело ближайшего времени, но вопрос продолжает обсуждаться, добавил собеседник.

19-й отчетно-выборный съезд КПРФ состоялся 5 июля. На нем председателем Центрального комитета был переизбран Геннадий Зюганов. Кроме того, участниками съезда было утверждено новое официальное название: «КПРФ — Политическая партия „Коммунистическая партия Российской Федерации“».