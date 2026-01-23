Дугин оценил потенциал Совета мира Трампа как замены ООН

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию Совета мира по Газе требует отдельного анализа, заявил NEWS.ru философ Александр Дугин на форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия». Он отметил, что понять истинные цели главы Белого дома сложно, однако замена ООН его Советом вполне реальна.

Психоанализ Трампа — это тема очень серьезная. То, как он ведет свою политическую линию, то, как он это оформляет, то, какие он заявления делает <…> Это требует совершенно специальной профессии, такой «трампологии», «трамповедения». Поэтому, что он имеет в виду, создавая Совет мира, очень сложно сказать, — отметил Дугин.

По мнению философа, новый проект выглядит как попытка сформировать структуру американской гегемонии со странами-вассалами, что является сугубо однополярной идеей. Дугин предположил, что Трамп намерен отменить ООН и НАТО, предложив участникам вносить по $1 млрд под формальным предлогом помощи Палестине, но в интересах Израиля.

Спикер обратил внимание на нежелание европейских стран вступать в этот совет, что он расценивает как попытку дистанцироваться от вассальной роли. При этом он подчеркнул, что Трамп все равно относится к ним как к подчиненным сторонам.

Дугин также прокомментировал реакцию российского президента Владимира Путина, который, по его мнению, уже осознал сложность диалога с Трампом. Он привел в пример предложение взять $1 млрд из замороженных активов России, назвав этот жест работой скорее для психиатра, чем для дипломата.

Философ заявил, что мировая политика все больше приобретает психиатрический характер, сославшись на атмосферу Давосского форума. Он сравнил идею Совета мира, продвигаемого сторонником войны, с постмодернистским произведением.

Всерьез рассуждать о том, заменит ли Совет мира ООН, очень трудно, потому что, знаете, может и заменит. Было бы неправильно отнестись к этим изменениям в мировой политике, вообще к фигуре Трампа, к новым тенденциям слишком легковесно. Это настолько не напоминает прошлое, когда мир в общем то каким-то правилами руководствовался. Сейчас правил нет, это как в вестерне, — заключил Дугин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили выделение $1 млрд из незаконно удерживаемых в США активов на нужды Совета мира. Эти средства планируется направить на гуманитарную помощь жителям Палестины.