ОАЭ стали стратегическим посредником в диалоге России, Украины и США

Проведение в Абу-Даби трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США отражает ряд стратегических посланий, которые Объединенные Арабские Эмираты последовательно транслируют на международной арене.

Во-первых, ОАЭ подтверждают свою готовность предоставлять нейтральную площадку для диалога между государствами в условиях сложной международной обстановки, а также участвовать в поддержании региональной и глобальной стабильности в рамках дипломатических механизмов.

Во-вторых, организация переговоров с участием сторон, находящихся в конфликте, указывает на уровень доверия к эмиратской дипломатии и на признание роли ОАЭ как участника международных усилий по поддержанию контактов между ключевыми мировыми игроками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельным посланием является приверженность ОАЭ принципам гуманитарного посредничества и позитивного нейтралитета. Эмираты на практике задействуют свои международные связи для содействия диалогу и поиску устойчивых решений межгосударственных конфликтов.

В этом контексте подчеркивается и гуманитарное измерение посреднической деятельности ОАЭ. При их содействии между Россией и Украиной были проведены 17 посреднических операций, в результате которых были освобождены из плена 4641 человек.

Проведение трехсторонних переговоров в Абу-Даби также демонстрирует эмиратский подход, основанный на сохранении рабочих отношений с различными государствами и использовании дипломатических каналов для снижения напряженности и обсуждения возможных путей урегулирования.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.