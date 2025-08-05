Вице-спикер ГД раскрыл, как приговор Гуцул повлияет на выборы в Молдавии Чернышов: приговор Гуцул не помешает оппозиции выступить против Санду

Обвинительный вердикт по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую кишиневский суд приговорил к семи годам лишения свободы, недаром был вынесен в преддверии парламентских выборов в Молдавии, сказал NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Политик уверен: президент страны Майя Санду и правящая партия боятся проиграть и не остановятся ни перед чем, чтобы удержать власть, но разгромить оппозицию им не удалось.

Хотя предвыборный блок «Победа» не допустили к выборам, его члены никуда не пропали из Молдавии. Будет сохраняться репрессивная модель поведения молдавской власти, но все еще остаются люди, которые участвуют в выборном процессе и которые не боятся заявлять свою позицию, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что пока такие политики в Молдавии существуют, политический процесс там будет продолжаться.

Мы надеемся, что честные люди смогут победить нечестную власть в Молдавии, — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Ранее сторонники главы Гагаузской автономии организовали акцию протеста у здания следственного изолятора в Кишиневе, куда поместили политика после вынесения приговора. Протестующие установили баннеры у входа в учреждение и потребовали освобождения Гуцул.