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05 августа 2025 в 19:42

Вице-спикер ГД раскрыл, как приговор Гуцул повлияет на выборы в Молдавии

Чернышов: приговор Гуцул не помешает оппозиции выступить против Санду

Евгения Гуцул (слева) в районном суде Евгения Гуцул (слева) в районном суде Фото: Родион Прока/РИА Новости

Обвинительный вердикт по делу башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которую кишиневский суд приговорил к семи годам лишения свободы, недаром был вынесен в преддверии парламентских выборов в Молдавии, сказал NEWS.ru вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Политик уверен: президент страны Майя Санду и правящая партия боятся проиграть и не остановятся ни перед чем, чтобы удержать власть, но разгромить оппозицию им не удалось.

Хотя предвыборный блок «Победа» не допустили к выборам, его члены никуда не пропали из Молдавии. Будет сохраняться репрессивная модель поведения молдавской власти, но все еще остаются люди, которые участвуют в выборном процессе и которые не боятся заявлять свою позицию, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что пока такие политики в Молдавии существуют, политический процесс там будет продолжаться.

Мы надеемся, что честные люди смогут победить нечестную власть в Молдавии, — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Ранее сторонники главы Гагаузской автономии организовали акцию протеста у здания следственного изолятора в Кишиневе, куда поместили политика после вынесения приговора. Протестующие установили баннеры у входа в учреждение и потребовали освобождения Гуцул.

Майя Санду
Молдавия
парламентские выборы
Гагаузия
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
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