08 августа 2025 в 13:28

Европейская страна приостановит военную помощь Израилю

Мерц: ФРГ приостановит выдачу разрешений на военные поставки Израилю

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия приостановит выдачу разрешений на военные поставки Израилю, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, которые приводит ТАСС, на этот шаг повлияло решение израильского кабмина ужесточить военные действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа, — сказал Мерц.

Ранее правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Согласно принятому решению, израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Несмотря на возражения начальника Генштаба Эяля Замира, предупреждавшего о рисках для заложников и международной репутации страны, большинство министров поддержало план Нетаньяху. Военная операция продолжается с октября 2023 года после нападения ХАМАС на израильскую территорию. Депутаты Европарламента от социалистов, левых и зеленых ранее обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа и осудили бездействие ЕС.

