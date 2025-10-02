Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 07:14

Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине

В Одессе произошли взрывы после объявленной воздушной тревоги

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Одессе были зафиксированы мощные взрывы, прозвучавшие на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщения о происходящем поступили от украинских СМИ, включая издание «Общественное». Согласно данным онлайн-сервисов оповещения, воздушная тревога в Одесской области была объявлена с 02:09 по местному времени.

Информация о характере и точных локациях взрывов уточняется. Местные жители сообщают о срабатывании систем противовоздушной обороны в городе.

В настоящее время экстренные службы проводят оценку возможных последствий и устанавливают масштабы происшествия. Других подробностей и информации от местных властей тоже не приводится. Воздушная тревога в городе продолжает звучать.

Ранее сообщалось, что в Одессе разыгралась стихия – мощные ливни обрушились на город. Всего за несколько часов в населенном пункте выпала полуторамесячная норма осадков. На данный момент насчитывается 10 жертв, включая одного ребенка. Также среди погибших оказалась целая семья из пяти человек, проживавшая на цокольном этаже жилого дома. Всего подтопления затронули 286 частных домов и 384 многоквартирных здания.

