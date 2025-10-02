США должны лишать гражданства тех американцев, которые служили в иностранной армии, в том числе украинской, заявил журналист Такер Карслон у себя на YouTube-канале. По его мнению, такие люди не разделяют приоритеты Соединенных Штатов.

Если вы сражаетесь за другое государство, вы не разделяете американские приоритеты. Вы берете в руки оружие от имени другой страны. Многие американцы воевали в Израиле, в Газе, многие американцы сражались на Украине и в других странах. В таком случае вы должны немедленно лишиться гражданства, — полагает Карлсон.

Журналист пояснил, что у каждой страны есть свои представления о должном, которые основаны на ее особенностях — истории, языке и месте в мире. Он подчеркнул, что все государства отличаются друг от друга и имеют свои приоритеты.

Ранее российский штурмовик с позывным Увар рассказывал, как ВСУ в бою в Малых Щербаках в Запорожской области оставили умирать раненого американского наемника. Он уточнил, что взять мужчину живым не удалось: по месту, где находился иностранец, начали бить украинские дроны.