Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 07:38

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 2 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 — над территорией Воронежской области, 13 — над территорией Республики Крым, 11 — над территорией Белгородской области, десять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области и два — над территорией Пензенской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
БПЛА
атаки
ВСУ
регионы
Россия
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.