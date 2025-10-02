Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика

В ночь на 2 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 38 — над территорией Воронежской области, 13 — над территорией Республики Крым, 11 — над территорией Белгородской области, десять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, семь — над территорией Ростовской области, четыре — над территорией Волгоградской области и два — над территорией Пензенской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru